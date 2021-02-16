وفد أربيل بحث في بغداد حسم الخلاف بشأن موازنة 2021

2021/02/16 | 11:11 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتل سياسية في البرلمان رفضت الاتفاق السابق (Getty)

أجرى وفد من حكومة إقليم كردستان العراق، مباحثات في العاصمة بغداد؛ لحسم الخلافات بشأن الموازنة المالية للبلاد لعام 2021 الجاري.وأفاد بيان صادر عن الرئاسة العراقية أمس الإثنين، بأن الرئيس برهم صالح اجتمع بوفد الإقليم برئاسة نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني.وبحث الجانبان "أهمية تعزيز الجهود والحوارات للوصول إلى حلول جذرية للمسائل العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية ومن بينها ملف الموازنة، وعدم زجّ المواطنين في المسائل السياسية".من جانبها، قالت حكومة الإقليم في بيان إن وفدها، برئاسة طالباني التقى زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري، حيث شدد الجانبان، وفق البيان، على ضرورة أن يتوافق مشروع الموازنة مع الدستور والقوانين النافذة وبما يضمن حقوق الجميع.وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، توصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق بشأن الموازنة المالية، ينص على تسليم الإقليم كمية 250 ألف برميل نفط يوميا، ونصف إيرادات المعابر الحدودية وغيرها إلى الحكومة الاتحادية، مقابل حصة في الموازنة تبلغ 12.6 في المائة.

وجرى تضمين الاتفاق في مشروع الموازنة، إلا أن كتلا سياسية في البرلمان ترفض الاتفاق، وهو ما يعيق تمريره في البرلمان، حيث يريدون تسليم إدارة ملف النفط بشكل كامل للحكومة الاتحادية‎، وهو ما يرفضه الإقليم ويعتبره غير دستوري.وأقرت الحكومة في 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، موازنة 2021 بقيمة 164 تريليون دينار (نحو 113.1 مليار دولار)، بعجز إجمالي يبلغ 76 تريليون دينار (نحو 32.4 مليار دولار)، وأحالتها إلى البرلمان للتصويت عليها.ولم يطرح مشروع الموازنة للتصويت في البرلمان بسبب الخلافات على حصة الإقليم، وتدار البلاد ماليا في الوقت الحالي وفق موازنة عام 2019.(الأناضول، العربي الجديد)

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