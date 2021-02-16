الأمم المتحدة عن هجوم أربيل: هذه الأعمال تشكل تهديدات خطيرة للاستقرار

2021/02/16 | 11:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت ممثلة الامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، لحماية العراق بعد الهجوم الذي استهدف مطار اربيل .

بلاسخارت استنكرت في تغريدة على تويتر، الهجوم الصاروخي على أربيل، مبينة أن مثل هذه الأعمال الشنيعة المتهورة تشكل تهديدات خطيرة للاستقرار.

وطالبت بلاسخارت، بحماية العراق من التخاصمات الخارجية، داعية إلى ضبط النفس والتعاون الوثيق بين بغداد وأربيل لتقديم الجناة إلى العدالة.

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