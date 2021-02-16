برهم صالح يدين الهجوم الصاروخي على اربيل معتبراً ان المعركة بين الدولة والسيادة وبين الخارجين عن القانون

2021/02/16 | 11:17 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس الجمهورية برهم صالح ان استهداف اربيل يمثل معركة الدولة والسيادة ضد الارهاب والخارجين عن القانون.برهم صالح اعتبر في تغريدة له على منصة التواصل تويتر، ان استهداف أربيل الذي اوقع ضحايا، يُمثل تصعيداً خطيراً وعملاً إرهابياً اجرامياً يستهدف … Readmore

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