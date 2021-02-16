الخيانة...هل هي وجهة نظر!! - هند الصنعاني

2021/02/16 | 11:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هند_الصنعاني الثقة قيمة أخلاقية عظيمة لاتمنح لأي شخص، تبنى عليها العلاقات و تقوى، احساس شامل لمعاني متعددة لا نشعر به إلا عندما نفتقده، و فقدان الثقة في أي علاقة تؤدي الى اختلال كبير في توازن هذه العلاقة و أحيانا كثيرة إلى زوالها.الخيانة، تلك الرصاصة الغادرة و الطائشة أو الغير الطائشة التي تصيب قلب الإنسان بسبب رجل خائن أو امرأة خائنة، تترك شرخا عميقا يصعب لملمته، تحدث تمزقا في ذلك الرباط المقدس الذي ي ......





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