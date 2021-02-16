ماكس فيبر (1864 - 1920) - غازي الصوراني

2021/02/16 | 11:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غازي_الصوراني فيلسوف وعالم ألماني في الاقتصاد والسياسة، وأحد مؤسسي علم الاجتماع الحديث ودراسة الإدارة العامة في مؤسسات الدولة، وهو من أتى بتعريف البيروقراطية([1])، وعمله الأكثر شهرة هو كتاب" الأخلاق البروتستانتية" و"روح الرأسمالية" و "السياسة كمهنة" حيث عَرَّف الدولة: بأنها الكيان الذي يحتكر الاستعمال الشرعي للقوة الطبيعية, وأصبح هذا التعريف محورياً في دراسة علم السياسة.درس فيبر جميع الأديان وكان ......





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