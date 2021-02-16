مسرور البارزاني: تحدثت مع الكاظمي للتعاون في العثور على الخارجين عن القانون

2021/02/16 | 11:22 - المصدر: قناة التغيير

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أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني انه تحدث مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حول سبل التعاون للعثور على الخارجين عن القانون الذين ارتكبوا العمل الإرهابي من خلال الهجوم على أربيل.

وفي تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر أدان البارزاني الهجوم الذي تعرضت له مدينة أربيل مطالبا جميع الكردستانيين بالتزام الهدوء واكد انه أوعز إلى الأجهزة الأمنية بالشروع في فتح تحقيق شامل.

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