قوات التحالف: مقتل مقاول وإصابة 5 آخرين وجرح جندي أميركي في الهجوم على أربيل

2021/02/16 | 11:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، أن متعاقدا أميركيا مدني قتل في الهجوم الصاروخي على مطار أربيل في كردستان العراق، بينما جرح ستة أميركيين آخرين، من بينهم جندي.

وأفاد المتحدث باسم قوات التحالف المشتركة لعملية العزم الصلب الكولونيل وايني ماروتو أن نيران غير مباشرة سقطت على قوات التحالف في أربيل وقد قُتل متعاقد مدني واحد ، وأصيب خمسة اخرين وجرح جندي أمريكي واحد.

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