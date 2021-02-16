إعلامي اسباني يؤكد رحيل راموس عن الريال.. ولاتوجد فرصة لبقائه

2021/02/16 | 11:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

لا يزال مسلسل تجديد النجم سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد الإسباني، مع الميرينجي مستمرًا، فيما أكد إعلامي أسباني رحيل اللاعب عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد راموس الصيف القادم، في الوقت الذي لم تثمر فيه مفاوضاته مع إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز عن اتفاق حول تجديد العقد، في الوقت الذي يغيب فيه مؤخرًا عن المشاركة مع الفريق بسبب الإصابة.

وأكد جوسيب بيدرول، مقدم برنامج “الشيرينجيتو” الإسباني الشهير أن، قائد الميرينجي سيرحل بشكل مؤكد عن النادي قائلًا خلال البرنامج: “هو سيرحل، هو سيرحل، لا أرى أي فرصة لبقائه”.

وأضاف: “لمدة شهر استمع اللاعب إلى عروض، وفي مدريد هم يتفهمون أن راموس يستحق عقدًا رائعًا لينهي به مسيرته ولكن في الوقت الراهن الوضع الاقتصادي لا يسمح، إيرادات النادي انخفضت من 900 مليون يورو إلى 600 مليون يورو، ويتم إجراء تعديلات داخل الفريق، ولكن راموس لا يرغب في تخفيض راتبه”.

وتابع: “عدم التعاطف جعل الأمور أيضًا صعبة للغاية”.



وأكد بيدرول أن راموس سيبقى الباب مفتوحًا أمام العودة للفريق في المستقبل، فيما لام على اللاعب عدم تجديده لعقده براتب أقل حتى تتحسن الأوضاع المالية للنادي ليتفاوض حينها على عقد أفضل.

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