التحالف الدولي يعلن ارتفاع حصيلة المصابين بالقصف الصاروخي في أربيل

2021/02/16 | 11:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن المتحدث باسم التحالف الدولي، واين ماروتو، الثلاثاء (16 شباط 2021)، ارتفاع الحصيلة النهائية للمصابين جراء الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل ليلة أمس.

وقال ماروتو في تغريدة عبر "تويتر"، تابعتها (بغداد اليوم)، إنه "تم إطلاق 14 صاروخًا من عيار 107 ملم مع اصطدام ثلاثة داخل منطقة شرق آسيا".

وأضاف: "قتل مقاول مدني (ليس أمريكي) وأصيب 9 أشخاص 8 مقاولين، أربعة منهم تعرضوا لارتجاج في المخ".

وأشار، إلى أن "حكومة إقليم كردستان تقود التحقيق، وسيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات عندما تصبح متاحة".

وفي وقت سابق، أعلن التحالف الدولي مقتل مقاول واصابة 6 أشخاص بينهم جندي أمريكي بالقصف الذي استهدف مطار اربيل .

وقال التحالف في بيان، ان "تقارير أولية عن سقوط نيران غير مباشرة على قوات التحالف في أربيل الليلة.



قُتل مقاول مدني واحد، وأصيب 5 متعاقدون مدنيون وجرح جندي أمريكي".

ووجه رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، بالتحقيق لمعرفة الجهة التي تقف وراء قصف مطار اربيل .

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، ان "القائد العام للقوات المسلحة، يوجه بتشكل لجنة تحقيقية مشتركة مع الجهات المختصة في إقليم كردستان العراق، لمعرفة الجهة التي تقف وراء حادث سقوط عدد من الصواريخ على مطار أربيل الدولي ومقترباته مساء الإثنين ، مما ادى الى اصابة عدد من الأشخاص".

وأصدرت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، بياناً عقب القصف الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "في الساعة التاسعة والنصف من مساء الاثنين تم إطلاق عدد من الصواريخ صوب مدينة أربيل وضواحيها، حيث سقطت على مواقع عديدة، وبحسب المعلومات الأولية فإن هناك عدداً من الجرحى".





وأضافت إن "الجهات المعنية لا تزال تواصل متابعتها وتحقيقاتها بهذا الصدد".

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