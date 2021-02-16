نيجيرفان بارزاني يدعو لحث اممي للحكومة العراقية على تطبيق الدستور والمادة 140 بشكل خاص

2021/02/16 | 11:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / دعا رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى أخذ مخاطر الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل مساء أمس، بجدية والعمل على إنهاء التهديدات على شعب إقليم كردستان من خلال حث الحكومة العراقية على تطبيق الدستور العراقي والمادة 140 بشكل خاص.وطالب في بيان : الحكومة العراقية بتفعيل آلية التنسيق مع إقليم كردستان والبدء الفوري بالتحقيق من خلال لجنة مشتركة بين أربيل وبغداد لملاحقة المنفذين.ودعا بارزاني رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وقيادة قوات التحالف الدولي في العراق إلى تفعيل آلية التنسيق مع إقليم كردستان بسرعة، وأن تعمل قوات الأسايش والبيشمركة مع الجيش والأجهزة الأمنية والقوات العراقية بالتعاون مع التحالف في المنطقة وبالتنسيق فيما بينها.وأشار بارزاني إلى أن : غياب التنسيق ووجود بعض القوى والمجاميع المسلحة خارج إمرة وسلطة الحكومة الاتحادية باتا سبباً لإثارة التوترات في المنطقة ووجود تهديدات مستمرة على إقليم كوردستان./انتهى3

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