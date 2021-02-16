الرافدين: سلف الموظفين تكون عبر البطاقة الالكترونية ومن فروع المصرف

2021/02/16 | 11:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن مصرف الرافدين ان منح السلف للموظفين بواسطة البطاقة الالكترونية يكون عن طريق فروعه .وذكر بيان للمصرف ان : الالية التي وضعها المصرف للتقديم على السلفة يتيح تسلمها بشكل فوري ومن دون تاخير .ودعا الموظفين الالتزام بالاجراءات الصحية المتبعة للوقاية من كورونا خلال زيارتهم فروع المصرف للحصول على السلف./انتهى3

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