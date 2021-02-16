رئيس الجمهورية: تكرار الاستهداف الغاشم لاربيل رسالة سوداء اخرى

2021/02/16 | 11:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع جاكلين عقيقي

مولود اليوم 16 شباط 2021

الدلو (20 كانون الثاني - 18 شباط)

يتحكم في اقواله وافعاله عاملان اساسيان هما الفضول والتحدي، طريف ومتمسك بحريته واستقلاله لكنه يبدو تارة صلفا مغرورا وطورا خجولا مسالما ومهما يكن من امره يبق هدفه الاساسي الصداقة اذا ثار هذا الانسان ضد التقاليد الموروثة فلاعتقاده ان العالم بحاجة ماسة الىالتغيير الجذري المستمر ومن عادته العيش في المستقبل بدلا من الحاضر مستبقا الزمن عشرات السنين يصعب على الكثيرين فهمه لانه ينتمي الى صفوف العباقرة والمجانين.ميزته العجيبة تكمن في قدرته على تهدئة الاعصاب المتوترة يتمتع بفكر نير وعقل راحج يحولان دون التسرع في الحكميأبى الارتباط بمواعيد محددة ولكنه اذا وعد اوفى دون تردد.

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