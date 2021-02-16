القبض على 3 متهمين بقضايا متنوعة في صلاح الدين

2021/02/16 | 11:24 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة شرطة صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على ثلاثة متهمين بمواد قانونية مختلفة في المحافظة.

القيادة قالت في بيان تلقته السومرية نيوز، ان "مفارز مديرية شرطة محافظة صلاح الدين والمنشآت شرعت بحملة تفتيش واسعة لتنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق مطلوبين للقضاء بقضايا جنائية مختلفة".

واضاف البيان ان "الحملة شملت عددا من اقضية المحافظة، حيث أسفرت القبض على 3 متهمين بمواد قانونية مختلفة وتودعهم التوقيف".

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