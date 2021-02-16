الحلبوسي يدين الهجوم الصاروخي الذي طال اربيل داعياً لانزال اقصى العقوبات على المجرمين

2021/02/16 | 11:38 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادان رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي الاستهداف الصاروخي الذي طال اربيل ، داعيا الى وجوب انزال اقصى العقوبات على من يتعدى على الوطن والمواطن.وقال الحلبوسي في تغريدة على منصة التواصل تويتر، “ندين الهجوم الإرهابي الذي استهدف أربيل الآمنة”، مضيفا … Readmore

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