نائبة تحدد موعد قانون المحكمة الاتحادية للتصويت

2021/02/16 | 11:38 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..كشفت عضو مجلس النواب عالية نصيف , الثلاثاء , عن التوصل الى خيارين بخصوص تعديل قانون المحكمة الاتحادية, مؤكدة ان الخيارين سيتم طرحهما للتصويت بعد إقرار قانون الموازنة مباشرة.وقالت نصيف في تصريح لـ/ المعلومة / , ان ” اللجنة القانونية في مجلس النواب توصلت الى خيارين لتعديل قانون المحكمة الاتحادية فيما يخص الخلاف بعمر القضاة ورئيس المحكمة الاتحادية حيث سيتم طرحمها للبرلمان لاختيار احد الخيارين”.وأضافت ان ” الخيار الأول يتضمن تحديد العمر بـ 68 سنة كحد اقصى من عمر القاضي والاخيار الثاني ان يكون مفتوحا , اما رئيس المحكمة الاتحادية فيكون عمره اكثر من 75 عام ” , مؤكدة ان ” الخيارين سيتم طرحهما للتصويت بعد إقرار قانون الموازنة مباشرة “.وكانت اللجنة القانونية النيابية طالبت، امس الاثنين، الكتل السياسية بحسم موقفها من قانون المحكمة الاتحادية والخروج بصيغة توافقية للتصويت عليه، لاسيما أن اللجنة قد أنهت الصياغة القانونية اللازمة له.



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