2021/02/16 | 11:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد ..قرر الاتحاد العراقي لكرة الطائرة، تأجيل مباريات الدوري الممتاز بسبب اجراءات جائحة كورونا.

وقال رئيس الاتحاد جميل العبادي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “اللجنة الفنية والمسابقات في الاتحاد العراقي المركزي للكرة الطائرة، قررت تأجيل مباريات الدور السابع والمقرر اقامته يوم الخميس المقبل”.

واوضح ان “القرار جاء تماشيا مع قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، للحفاظ على سلامة وتأمين وصول الاندية المشاركة الى مناطقهم”.

واضاف ان “المباريات المؤجلة ستلعب في الدور الأول للتجمع الثاني والذي سينطلق لاحقا”.

يذكر ان اللجنة العليا للصحة والسلامة، قررت فرض حظر التجوال ابتداءً من الخميس للسيطرة على الجائحة.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتحاد الطائرة يؤجل مباريات الدوري الممتاز بسبب اجراءات جائحة كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتحاد الطائرة يؤجل مباريات الدوري الممتاز بسبب اجراءات جائحة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).