2021/02/16 | 11:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 10 دقیقة

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ارتفعت أسعار صرف الدولار في البورصة الرئيسية في العاصمة ‏العراقية بغداد واقليم كوردستان اليوم الثلاثاء‎.‎

وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد اليوم، 146100 ‏دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي‎.‎

في حين سجلت بورصة الكفاح المركزية خلال افتتاحها صباح أمس ‏الاثنين 145900 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي‎.‎

إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية ‏في بغداد حيث بلغ سعر البيع 146500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار ‏الشراء 145500 دينار لكل 100 دولار امريكي‎.‎

البصرة / بورصة

146,100

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الموصل / جملة

146,200

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اربيل / بورصة

146,200

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السليمانية / بورصة

146,200

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النجف / بورصة

146,150

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ديالى / جملة

146,200

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البورصة المحلية تسجل ارتفاعا في أسعار الدولار) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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