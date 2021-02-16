البورصة المحلية تسجل ارتفاعا في أسعار الدولار

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ارتفعت أسعار صرف الدولار في البورصة الرئيسية في العاصمة العراقية بغداد واقليم كوردستان اليوم الثلاثاء.
وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد اليوم، 146100 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.
في حين سجلت بورصة الكفاح المركزية خلال افتتاحها صباح أمس الاثنين 145900 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.
إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 146500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 145500 دينار لكل 100 دولار امريكي.
البصرة / بورصة
146,100
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الموصل / جملة
146,200
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اربيل / بورصة
146,200
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السليمانية / بورصة
146,200
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النجف / بورصة
146,150
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ديالى / جملة
146,200
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