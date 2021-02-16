2021/02/16 | 11:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادانت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، الهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل ليلة أمس الاثنين، وادى الى اصابة عدد من المواطنين بجروح.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: ندين بشدة الهجمات الصاروخية في أربيل، والتي من المفهوم أنها استهدفت مناطق مأهولة بالسكان المدنيين.



نتقدم بتعازينا وتمنياتنا بالسلامة لشعب أربيل وإدارة إقليم كوردستان والحكومة العراقية وأعضاء التحالف الدولي ضد داعش، الذي تركيا بلد عضو فيه أيضا.

واضاف البيان: نعتقد أن السلطات العراقية ستحدد بسرعة مرتكبي هذه الهجمات البشعة وتحاسبهم أمام العدالة.



أظهرت هذه الهجمات مرة أخرى ضرورة عدم السماح بوجود أية منظمة إرهابية على الأراضي العراقية وتعزيز المؤسسات الوطنية بطريقة شاملة، وذلك من أجل سلام واستقرار وسيادة العراق.

PUKmedia موقع وزارة الخارجية التركية

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية التركية تدين الهجوم الصاروخي الذي استهدف اربيل ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية التركية تدين الهجوم الصاروخي الذي استهدف اربيل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).