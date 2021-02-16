رئاسة الجمهورية والقضاء يبحثان آليات العفو الخاص

2021/02/16 | 11:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان مع رئيس ديوان رئاسة الجمهورية مهند حسام الدين آليات تفعيل العفو الخاص.

وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء في بيان لها، ان زيدان استقبل حسام الدين في بغداد اليوم الثلاثاء، وبحث معه آليات تفعيل العفو الخاص عن المحكومين بالجرائم التي يُجيز القانون إصدار عفو خاص عنهم بالتنسيق بين مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية.

وحسب البيان فقد ناقشان الجانبان ايضا ملف سجون الاحداث واهمية توفير مقومات الاصلاح لغرض إعادة تأهيلهم.

PUKmedia / المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى

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