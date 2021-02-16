مجلس الوزراء يقرر تأليف اللجنة العليا للإصلاح لمتطلبات تنفيذ برنامج

2021/02/16 | 11:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء،

تأليف اللجنة العليا للإصلاح لمتطلبات

تنفيذ برنامج "الورقة البيضاء" للإصلاح

الإقتصادي والمالي.

المكتب الاعلامي ل‍وزارة المالية قال

في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، ان

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