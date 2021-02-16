انتقاد نيابي لإجراءات الحظر: المهمشون والفقراء هم الأكثر تضررا

2021/02/16 | 11:46 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..اكد النائب عن تحالف سائرون رعد المكصوصي ، الثلاثاء ، أن حكومة مصطفى الكاظمي أخفقت في الكثير من الجوانب الأساسية ، مشيرا إلى أن الفقراء عانوا الامرين وبعضهم يعاني حتى هذه الأيام نتيجة الحظر الشامل السابق.وقال المكصوصي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الحكومة الحالية أخفقت في جميع الجوانب الأساسية الخدمية والأمنية والتربوية”، مبينا أن “المهمشين والفقراء هم الأكثر تضررا من الحظر مالم تبادر الحكومة ووزارة التجارة بشكل متسارع الوتيرة من اجل توزيع مفردات البطاقة التموينية”.وأضاف المكصوصي، أن “الاف المناشدات تصلنا يوميا لبيان اسباب عدم توزيع مفردات البطاقة التموينية ونحن مقبلون على حظر جزئي وشامل”.وكانت اللجنة الوطنية للصحة والسلامة قررت في وقت سابق فرض حظر للتجوال لمدة أسبوعين يبدأ من الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحا على ان يكون حظرا كاملا أيام الجمعة والسبت والأحد.



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