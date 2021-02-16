نيجيرفان بارزاني: ندعو مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى أخذ مخاطر هجوم أربيل بجدية

2021/02/16 | 11:52 - المصدر: قناة التغيير

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دعا رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى أخذ مخاطر الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل بجدية والعمل على إنهاء التهديدات التي تطال شعب إقليم كوردستان.

وطالب رئيس إقليم كوردستان في بيان المجتمع الدولي الى حث الحكومة العراقية على تطبيق الدستور والمادة مئة وأربعين التي تخص المناطق المتنازع عليها بشكل خاص، في حين طالب الحكومة العراقية بتفعيل آلية التنسيق مع إقليم كوردستان والبدء الفوري بالتحقيق من خلال لجنة مشتركة بين أربيل وبغداد لملاحقة المنفذين.

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