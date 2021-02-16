واشنطن تتعهد بـ”محاسبة المسؤولين” عن هجوم أربيل

2021/02/16 | 11:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين إلى إجراء تحقيق في الهجوم الصاروخي الذي استهدف إقليم كردستان العراق وأسفر عن مقتل متعاقد مدني أجنبي وجرح خمسة آخرين بالإضافة إلى جندي أميركي، متعهّداً محاسبة المسؤولين عنه.

وقال بلينكن في بيان نشعر بالغضب من الهجوم الصاروخي الذي حصل على إقليم كردستان العراق، مؤكدا انه تواصل مع رئيس وزراء حكومة اقليم كردستان مسرور البارزاني لمناقشة الحادث وأكّد له دعم واشنطن الكامل لإجراء تحقيق ومحاسبة المسؤولين.

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