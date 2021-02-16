برلماني يحذر من ’’تطورات خطيرة’’ بعد قصف أربيل ويؤكد إمكانية ’’تورط’’ أطراف خارجية بالعملية

2021/02/16 | 11:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اتهم رئيس كتلة "بيارق الخير" النيابية، النائب محمد عثمان الخالدي، اليوم الثلاثاء (16 شباط 2021)، أطرافاً خارجية -لم يسمِها- بالوقوف وراء القصف الصاروخي الذي طال محافظة اربيل ليلة أمس.

وقال الخالدي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قصف مطار أربيل مساء يوم أمس، مؤشر خطير ينذر بخطورة القادم، وهو استهداف مدينة تنعم بالاستقرار والأمان، كما أنه يبعث برسائل سلبية تخص المشهد الأمني العام".

وأضاف الخالدي: "يجب أن تكون هناك جدية في معرفة الجناة، وتحديد هويتهم"، لافتاً إلى أن "ما حدث يدلل بأن الإرهاب والجماعات المسلحة موجودة في كل مكان، ويجب أن تكون الجدية حاضرة في التعامل مع هكذا أفعال لها تداعيات خطيرة على الامن العام".

وتابع، أن "قصف مطار أربيل قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة، ولا نستبعد تورط أطراف خارجية في القصف، لزعزعة الأمن والاستقرار الداخلي في العراق".

ودعا رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى أخذ مخاطر الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل مساء أمس، بجدية والعمل على إنهاء التهديدات على شعب إقليم كردستان من خلال "حث الحكومة العراقية على تطبيق الدستور".

وقال رئيس إقليم كردستان في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "ندين ونستنكر بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في أربيل الليلة الماضية باستخدام الصواريخ وتسبب بفقدان شخص حياته وإصابة 9 آخرين ومنهم عدد من الأميركيين"، متقدماً بتعازيه لذوي الضحية وتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

وأضاف، "ندعو مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى أخذ مخاطر الهجوم بجدية كبيرة والعمل على إنهاء التهديدات على شعب إقليم كردستان من خلال حث الحكومة العراقية على تطبيق الدستور العراقي والمادة 140 بشكل خاص".

كما دعا "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، وقيادة قوات التحالف الدولي في العراق إلى تفعيل آلية التنسيق مع إقليم كردستان بسرعة، وأن تعمل قوات الأسايش والبيشمركة مع الجيش والأجهزة الأمنية والقوات العراقية بالتعاون مع التحالف في المنطقة وبالتنسيق فيما بينها".

وأشار نيجيرفان بارزاني إلى أن "غياب التنسيق ووجود بعض القوى والمجاميع المسلحة خارج إمرة وسلطة الحكومة الاتحادية باتا سبباً لإثارة التوترات في المنطقة ووجود تهديدات مستمرة على إقليم كردستان".

ودعا رئيس إقليم كردستان بيانه "رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إلى أن تباشر لجنة تحقيقية مشتركة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية عملها فوراً للعثور على المنفذين بأقرب وقت وإنزال العقوبات القانونية عليهم".

وفي الساعة التاسعة والنصف من مساء أمس الإثنين، 15/2/2021 سقطت عدة صواريخ قرب مطار أربيل فيما سقط آخر في شارع 40 متري.

وأعلن التحالف الدولي مقتل "مقاول" مدني وجرح 6 آخرين بينهم جندي أميركي في قصف أربيل.

وقال المتحدث باسم عملية العزم الصلب التابعة للتحالف الدولي واين ماروتو في تغريدة له على منصة تويتر، إن تقارير أولية تحدثت عن سقوط نيران غير مباشرة على قوات التحالف في أربيل الليلة، متابعاً "قُتل مقاول مدني واحد، وأصيب 5 متعاقدين مدنيين، وجرح جندي أميركي واحد".

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