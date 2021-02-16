كتلة الديمقراطي تطالب الكاظمي بـ ’’تحرك سريع’’ على الحدود الإدارية لكردستان

2021/02/16 | 11:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

طالبت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني البرلمانية، الثلاثاء (16 شباط 2021)، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بـ"تحرك سريع"، على الحدود الإدارية للإقليم، على خلفية الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل أمس.

وقالت الكتلة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "تستنكر كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب وتدين بشدة الاعتداء الإرهابي الغاشم على مدينة أربيل مساء أمس مستهدفة آمن واستقرار هذه المدينة الآمنة".

وأضافت، أن "تكرار مثل هكذا اعتداءات إرهابية ينم عن خلل أمني واضح ومنفلت على الحدود الإدارية لإقليم كوردستان وخاصة محافظة أربيل ويشير إلى أن الجماعات الإرهابية في المناطق المتاخمة للإقليم تتحرك بحرية دون رادع أو تصدي لها من قبل القوات الأمنية الماسكة لهذه المناطق".

وجددت الكتلة بحسب البيان، "مطالبتها للقائد العام للقوات المسلحة بالتحرك سريعا والايعاز إلى القوات الأمنية لتأمين هذه المناطق وفتح تحقيق بهذه الاعتداءات ومحاسبة المقصرين الذين سهلوا لهذا الخرق الواضح لأمن الإقليم، كذلك التنسيق مع قوات التحالف الدولي وقوات البيشمركة والتعاون معهم في هذه المناطق لحمايتها وبسط الأمن فيها لضمان عدم تكرار مثل هكذا اعتداءات إرهابية".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم التحالف الدولي، واين ماروتو، ارتفاع الحصيلة النهائية للمصابين جراء الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل ليلة أمس.

وقال ماروتو في تغريدة عبر "تويتر"، تابعتها (بغداد اليوم)، إنه "تم إطلاق 14 صاروخًا من عيار 107 ملم مع اصطدام ثلاثة داخل منطقة بعثة التحالف الدولي في أربيل".

وأضاف: "قتل مقاول مدني (ليس أمريكي) وأصيب 9 أشخاص 8 مقاولين، أربعة منهم تعرضوا لارتجاج في المخ".

وأشار، إلى أن "حكومة إقليم كردستان تقود التحقيق، وسيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات عندما تصبح متاحة".

وأعلن التحالف الدولي يوم أمس مقتل مقاول واصابة 6 أشخاص بينهم جندي أمريكي بالقصف الذي استهدف مطار اربيل .

وقال التحالف في بيان، ان "تقارير أولية عن سقوط نيران غير مباشرة على قوات التحالف في أربيل الليلة.



قُتل مقاول مدني واحد، وأصيب 5 متعاقدون مدنيون وجرح جندي أمريكي".

ووجه رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، بالتحقيق لمعرفة الجهة التي تقف وراء قصف مطار اربيل .

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، ان "القائد العام للقوات المسلحة، يوجه بتشكل لجنة تحقيقية مشتركة مع الجهات المختصة في إقليم كردستان العراق، لمعرفة الجهة التي تقف وراء حادث سقوط عدد من الصواريخ على مطار أربيل الدولي ومقترباته مساء الإثنين ، مما ادى الى اصابة عدد من الأشخاص".

وأصدرت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، بياناً عقب القصف الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "في الساعة التاسعة والنصف من مساء الاثنين تم إطلاق عدد من الصواريخ صوب مدينة أربيل وضواحيها، حيث سقطت على مواقع عديدة، وبحسب المعلومات الأولية فإن هناك عدداً من الجرحى".





وأضافت إن "الجهات المعنية لا تزال تواصل متابعتها وتحقيقاتها بهذا الصدد".

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