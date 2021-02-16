وزير التخطيط يبحث مع السفير المصري الاستعدادات الجارية لعقد القمة الثلاثية العراقية- المصرية- الأردنية

2021/02/16 | 11:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / بحث وزير التخطيط خالد بتال النجم، اليوم،مع سفير جمهورية مصر العربية الجديد وليد اسماعيل الاستعدادات الجارية لعقد القمة الثلاثية العراقية- المصرية- الأردنية.وابدى الوزير رغبة الحكومة العراقية في توطيد عُرى التعاون المشترك بين البلدين، في مختلف المجالات، في ظل وجود مشتركات كثيرة، من شأنها ان تسهم في تعزيز وزيادة حجم التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري، فضلا عن الجوانب السياسية والعلمية والخبراتية.كما استعرض الجانبان خلال اللقاء الاستعدادات الجارية لعقد القمة الثلاثية العراقية- المصرية- الأردنية.من جانبه اعرب السفير اسماعيل، عن سعادته لتمثيل بلاده في العراق، مشيدا بمستوى وحجم العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين، ودور وزارة التخطيط، في دفع وتيرة العمل المشترك بين القاهرة وبغداد./انتهى3

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