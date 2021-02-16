بلاسخارت تدعو لتقديم المسؤولين عن هجوم اربيل للعدالة

2021/02/16 | 11:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت ممثلة الامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، اليوم الثلاثاء، لحماية العراق بعد الهجوم الذي استهدف مطار اربيل ....

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