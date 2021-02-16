“عصابة الموت” التي أرعبت أهلنا سقطت في قبضة ابطال قواتنا الأمنية

2021/02/16 | 11:54 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يعلن القبض على قتلة الناشطين في البصرة: بغداد-الصباح الجديد أعلن رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي صبيحة أمس الاثنين، إلقاء القبض على ما اسماه “عصابة الموت” في محافظة البصرة.وقال الكاظمي في تغريدة على حسابه في تويتر، إن “عصابة الموت التي أرعبت أهلنا في البصرة ونشرت الموت في شوارعها الحبيبة وأزهقت ...

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