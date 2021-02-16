لعنةُ ساسوكي

2021/02/16 | 11:54 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنمار رحمة الله نعم سيدي..أتذكر..حدث هذا في موسم من مواسم الصيف.ولعلك مثلي تتذكر أيضاً فأنت قريب من عمري.أول حلقة شاهدتها كانت مع بداية العطلة الصيفية..لا أنكر أنني حين رأيت (هانزو هاتوري) الشرير من عصابة (الإيجا لينجا) في مفتتح الحلقة الأولى، شعرتُ كأي غشيم بالإعجاب اتجاهه.لكن رأيي تبدل شيئاً فشيئاً ...

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