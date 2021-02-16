2021/02/16 | 11:54 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد زكي ابراهيم لقد بات واضحاً أن الهجرة إلى دول الشمال هي حقيقة واقعة.وأن قوافل المهاجرين في تصاعد مستمر.وليس ثمة سبيل لتوقف هذا النزوح الجماعي سوى التنمية الشاملة، التي تصبح فيها الحياة الرغيدة الآمنة متاحة للجميع دون استثناء.لقد سبب لنا الشعور بالقصور عن بلوغ نمط العيش الغربي الكثير من الإحباط.لدرجة أننا ...

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