أربيل تعيش الذعر، خوفاً من تکرار الهجمات الصاروخية

2021/02/16 | 12:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت الهجمات الصاروخية علی اربيل مساء أمس الذعر بين المواطنين خوفاً من تكرار الهجمات....

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