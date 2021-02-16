إلهام شاهين … فارسةُ دراما الرسالات - فاطمة ناعوت

2021/02/16 | 12:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاطمة_ناعوت جميلٌ أن يكونَ الفنانُ مثقفًا.



وأن يكون المثقفُ غيرَ منعزل في برجه العاجيّ، بل منشغلٌ بأزمات مجتمعه وهموم الناس، يتلألأ كقطعة من الألماس مغروسة في طمي الوطن، مثلما يشعُّ كنجم تحت أضواء الشهرة وفلاشات الكاميرات.



فإذا كان الفنانُ مثقفًا عضويًا، اكتملت خيوطُ نسيج الفنان "الحقيقي" صاحب الرسالة.والحقُّ أن "إلهام شاهين" تحقِّقُ تلك المعادلة الصعبة.



فعطفًا على كونها موهبة فنية هائلة في الأداء التمثيل ......





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