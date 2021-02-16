التحالف الدولي: الهجوم الذي استهدف أربيل تم عبر 14 صاروخاً عيار 107 ملم

2021/02/16 | 12:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد التحالف الدولي في العراق، اليوم الثلاثاء، أن الهجوم الذي استهدف أربيل تم عبر 14 صاروخاً عيار 107 ملم.

وقال المتحدث باسم التحالف واين ماروتو في تدوينة له، "تم إطلاق 14 صاروخًا من عيار 107 ملم، استهدفت ثلاثة منها قاعدة أربيل الجوية".وأضاف أن "القصف تسبب بمقتل مقاول مدني واحد (ليس أمريكيًا)، وأصيب 9 (8 مقاولين مدنيين وجندي أمريكي)".

وتابع أن "حكومة إقليم كوردستان تقود التحقيق، سيتم الإفصاح عن مزيد من المعلومات عندما تصبح متاحة".

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