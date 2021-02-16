اصدار احكاماً بالسجن لمدة 5 سنوات على المتهم نوفل العاكوب

2021/02/16 | 12:30 - المصدر: السومرية نيوز

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اصدرت محكمة الجنايات الخاصة بمكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء، حكما على المتهم نوفل العاكوب بالسجن لمدة 5 سنوات.

وقال مصدر مطلع للسومرية نيوز، انه "بناءاً على تحقيقات لجنة مكافحة الفساد صدر حكم من محكمة الجنايات الخاصة بمكافحة الفساد على المتهم نوفل العاكوب لمدة 3 سنوات وفق المادة 340 ق ع والقضية الثانية وفق المادة 319 ق ع سنتين ويكون مجموع الاحكام 5 سنوات مع استمرار التحقيق في اكثر من 15 قضية تحقيقية اخرى".

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