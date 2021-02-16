عاجل | الحكم بالسجن 5 سنوات بحق محافظ نينوى السابق نوفل العاكوب بتهم فساد

2021/02/16 | 12:33 - المصدر: قناة التغيير

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الحكم بالسجن 5 سنوات بحق محافظ نينوى السابق نوفل العاكوب بتهم فساد

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