2021/02/16 | 12:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عودة مطار أربيل للعمل بعد توقف دام لساعات بسبب قصف صاروخي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/16 | 12:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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