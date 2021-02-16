مصرف الرافدين يعلن عن الية منح السلف للموظفين

2021/02/16 | 12:38 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، ان منح السلف للموظفين بواسطة البطاقة الالكترونية يكون عن طريق فروعه.المكتب الاعلامي للمصرف قال في بيان تلقته السومرية نيوز، ان “الآلية التي وضعها المصرف للتقديم على السلفة يتيح تسلمها بشكل فوري ومن دون تأخير”.… Readmore

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