السجن لمدة 5 سنوات على المتهم نوفل العاكوب

2021/02/16 | 12:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اصدرت محكمة الجنايات الخاصة بمكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء، حكما على المتهم نوفل العاكوب بالسجن لمدة 5 سنوات.

وقال مصدر مطلع، انه “بناءاً على تحقيقات لجنة مكافحة الفساد صدر حكم من محكمة الجنايات الخاصة بمكافحة الفساد على المتهم نوفلالعاكوب لمدة 3 سنوات وفق المادة 340 ق ع والقضية الثانية وفق المادة 319 ق ع سنتين ويكون مجموع الاحكام 5 سنوات مع استمرارالتحقيق في اكثر من 15 قضية تحقيقية اخرى“.

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