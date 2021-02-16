مصدر: الوفد الكردي انهى مفاوضاته دون توصل لاتفاق.. الإبقاء على النص السابق

2021/02/16 | 12:39 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..كشف مصدر نيابي مطلع , الثلاثاء , عن فشل المفاوضات بين اللجنة المالية ووفد الإقليم برئاسة قوباد طالباني حيث انتهت المفاوضات دون توصل الى أي اتفاق .وقال المصدر في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” المفاوضات التي جرت بين اللجنة المالية النيابية ووفد الإقليم برئاسة قوباد طالباني امس انتهت دون توصل الى أي اتفاق ” , مبينة ان ” الوفد لم يأتي بجديد وكان مصرا على مطالبه السابقة”.وأضاف المصدر، ان “اللجنة المالية قد أبقت الفقرة التي تتعلق بالنفط كما كانت عليه في السابق وكذلك تم ادراج فقرة ان يسلم الإقليم كامل انتاجه من النفط كخيار آخر” .يذكر ان نائب رئيس الإقليم قوباد طالباني وصل الى بغداد عصر الاحد الماضي حيث عقد عدة اجتماعات مع اللجنة المالية النيابية لحسم الخلاف بشان مستحقات الإقليم بالموازنة وموضوع نفط الإقليم .



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