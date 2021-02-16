أول تعليق أممي على هجوم أربيل.. دعوة لحماية البلاد من التخاصمات ’الخارجية’

2021/02/16 | 12:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق، الثلاثاء، إلى ضبط النفس والتعاون بين بغداد وأربيل لتقديم المسؤولين عن الهجوم الصاروخي للعدالة، فيما اشارت الى ضرورة حماية العراق من التخاصمات الخارجية.

وقالت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جنين بلاسخارت في بيان، اطلعت عليه "ان ار تي عربية"، اليوم (16 شباط 2021)، إننا "نشجب الهجوم الصاروخي المميت على أربيل".

وأضافت أن "مثل هذه الأعمال الشنيعة المتهورة تشكل تهديدات خطيرة للاستقرار"، مؤكدة على أهمية "حماية العراق من التخاصمات (الخارجية)".

ودعت بعثة الأمم المتحدة إلى "ضبط النفس والتعاون الوثيق بين بغداد وأربيل لتقديم الجناة إلى العدالة".

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