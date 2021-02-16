عمليات نينوى توضح حقيقة دخول قطعات جديدة للقضاء

2021/02/16 | 12:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكدت قيادة عمليات غرب نينوى، الثلاثاء، استقرار الأوضاع الأمنية في قضاء سنجار، فيما عدت الترويج عن سوء الأوضاع الأمنية بالقضاء زوبعة إعلامية، فيما وصل رئيس أركان الجيش عبد الامير يار الله إلى القضاء في زيارة تفقدية.

وذكر قائد عمليات غرب نينوى اللواء جبار الطائي، للوكالة الرسمية، وتابعته "ان ار تي عربية" (16 شباط 2021)، ان "الوضع الأمني في قضاء سنجار مستقر، وأن المواطنين من مختلف الديانات والقوميات يمارسون حياتهم في القضاء بشكل طبيعي"، مشيرا الى أنه "حسب الاتفاقية الأمنية ما زالت قطعات الجيش العراقي والشرطة المحلية والأمن الوطني تتولى مسؤولية الأمن في القضاء".

وأضاف أن "الدوائر والمؤسسات الحكومية في قضاء سنجار تمارس عملها أيضاً بصورة اعتيادية، وأنه لا توجد أي قطعات دخلت حديثاً إلى القضاء"، عاداً "الترويج الذي يحدث في بعض وسائل الإعلام والمتعلق بسوء الأوضاع الأمنية في القضاء، هو مجرد زوبعة إعلامية، لأن الوضع مستتب في سنجار".

وأكد الطائي أن "علاقات الأجهزة الأمنية مع المواطنين في قضاء سنجار علاقة طيبة"، لافتاً الى أن "القوات الأمنية تتواصل مع المواطنين من أجل مساعدتهم، خاصة في ما يخص تطهير البيوت، والمناطق التي يعتقد بعض المواطنين أنها ما زالت ملغومة ومفخخة".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، وصل رئيس أركان الجيش عبد الأمير يار الله الى قضاء سنجار للاطلاع على الاوضاع الامنية هناك.

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