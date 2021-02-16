أسعار النفط ترتفع لليوم الثالث على التوالي

2021/02/16 | 12:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستمر ارتفاع أسعار النفط خلال تداولات، اليوم الثلاثاء، وسجلت ثلاثة أيام متتالية من الصعود، حيث استقر خام برنت أعلى من 63 دولار للبرميل.ويتداول الخام الأمريكي أعلى 60 دولار للبرميل التي تمثل أعلى مستويات أسعار النفط الخام منذ يناير 2020.ويمكن تلخيص أسباب صعود النفط فيما يلي:

فايروس كورونا

بدأت دول العالم في الاتجاه نحو رفع قيود الإغلاق مع انتشار لقاح كورونا وهو أمر إيجابي للنفط خاصة وأن عودة الأعمال ستدفع بالطلب العالمي على النفط الخام للارتفاع وهو ما يعزز صعود أسعار النفط.



وفي هذا الصدد أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن اتجاه الحكومة لتحديد تواريخ مبكرة لرفع قيود الإغلاق في البلاد ومن أجل عودة الطلاب إلى المدارس مع إمكانية فتح المدارس بحلول 8 مارس المقبل.



كما تنظر ألمانيا في خطة رفع قيود الإغلاق هى الأخرى.

البيانات الاقتصادية

سجلت معظم البيانات الاقتصادية الصادرة عن القطاعات المختلفة في عدد من الدول تحسن في الأداء.



ويتأكد هذا الأمر مع نتائج اجتماع لجنة البنك الاحتياطي الاسترالي التي جاءت إيجابية خلال تداولات صباح اليوم.

وأكد الاحتياطي الاسترالي أن قوة الطلب العالمي على السلع، والانتعاش الأسرع من المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي، وتحسن الآفاق قد ساهم في انتعاش قوي في أسعار السلع الأساسية ومنها النفط الخام.



كما قام كل من الاحتياطي الاسترالي وبنك كندا وبنك إنجلترا برفع توقعات النمو وهو ما يساهم في المزيد من الصعود الملحوظ لأسواق النفط.

نتائج اجتماع البنك الاحتياطي الاسترالي – فبراير 2021

​مالت توقعات الأسواق إلى أن ترتفع أسعار النفط الخام إلى مستويات 100 دولار للبرميل في العام المقبل وذلك على الرغم من تعرض أسعار النفط لضغوط قوية بسبب تفشي فايروس كورونا المستجد.

وفي هذا الصدد صرحت كبيرة محللي النفط لدى شركة الأبحاث Energy Aspects ، أمريتا سين بأن ارتفاع أسعار النفط قد يستمر بقوة بسبب استمرار السياسات التسهيلية من جانب الدول الكبرى بهدف دعم التعافي الاقتصادي من تداعيات تفشي فايروس كورونا المستجد بما يدعم تعافي الطلب وارتفاع الأسعار.

وخلال الساعة الأخيرة، استطاعت العقود الفورية لخام برنت الوصول إلى مستويات 63.48 دولار للبرميل بارتفاع بنسبة 0.32% على أساس يومي، فيما سجلت العقود الفورية للخام الأمريكي ارتفاع بنسبة 0.4% وارتفعت حتى مستويات 60.14 دولار للبرميل.

PUKmedia وكالات

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