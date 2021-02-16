رئيس أركان الجيش يصل شنكال

2021/02/16 | 12:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل صباح اليوم الثلاثاء 16/2/2021، رئيس اركان الجيش الفريق الركن عبدالامير يارالله إلى قضاء شنكال، فيما كشف مصدر امني عن سبب الزيارة.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ PUKmedia، إن زيارة رئيس اركان الجيش تأتي لزيارة نقاط تواجد وتمركز الجيش، وللاطلاع على الوضع الأمني بشكل عام في شنكال، مضيفا بأن ما يشاع من قبل بعض الجهات عن عدم استقرار الوضع في شنكال غير صحيح والوضع الامني في القضاء مستقر ولا توجد اي مشكلة.

هذا وتتزامن زيارة رئيس اركان الجيش الى شنكال مع تهديدات للرئيس التركي رجب طيب اردوغان بالهجوم على القضاء بذرية ملاحقة عناصر حزب العمال الكوردستاني.

PUKmedia / ليث حسين / شنكال

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