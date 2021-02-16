نائبة تطالب بـ’محاكمات خيانة’: شركة عاقبتها واشنطن تقتحم النفط مجدداً

2021/02/16 | 12:44 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..

حذرت النائب عالية نصيف، من استئناف شركة "فاسدة" أعمالاً في قطاع النفط العراقي، مطا...

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