الأمن النيابية: تسلل داعش من الحدود السورية مرتفع جدا.. الهول امارة نائمة

2021/02/16 | 12:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الثلاثاء، أن المئات من عناصر تنظيم “ داعش” الاجرامي يتسللون شهريا عبر الحدود السورية صوب العراق.وقال العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” المئات من ارهابيي داعش يتسللون من سوريا الى العراق شهريا وهم يقفون وراء 60% من الهجمات والخروقات الامنية في الداخل لافتا الى ان مشكلة الحدود تتصدر الاولوية في كل اجتماعات لجنة الامن والدفاع النيابية”.واضاف العزاوي،ان “مخيم الهول بتحول الى اشبه بامارة نائمة لداعش الارهابي باعتباره يضم اكبر عدد من اسر داعش في العالم وهم يدفع الى انتقال افة التطرف الى الاطفال والصبية ما يجعل متطقة الشرق الاوسط امام منزلق خطير”، لافتا الى ان “ما يحدث يظهر تورط دول كبرى في ابقاء تنظيم داعش كونه اداة في يدها لتهديد امن واستقرار البلدان المجاورة”.واشار الى ان” جزء مهم من عوامل استقرار العراق هي تحصين حدوده مع سوريا وانهاء اي محاولة لتغلغل عناصره في العمق والسعي الى بلورة حلل تنهي ملف مخيم الهول وابعاد خطر الفكر المتطرف عنه”.وعانى العراق في الاوانة الاخيرة من تكرار مسلسل الخروقات في بعض محافظاته ومنها ديالى ما ادى الى سقوط ضحايا.انتهى/ 25 ف

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