التشيع والتسنن.. والدولة القوية.

2021/02/16 | 12:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:زيد شحاثة

قلة هم الذين يمكن أن يناقشوا أو يشككوا

بفداحة وقسوة, الظلم الذي تعرض له

الشيعة في العراق, خصوصا خلال فترة حكم

نظام البعث وصدام في السنوات الثلاثين

الأخيرة..



وهؤلاء المشككون هم إما ممن

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