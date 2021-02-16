أردوغان يصعد لهجته تجاه واشنطن ويتهمها بدعم

2021/02/16 | 12:58 - المصدر: فرانس 24

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اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الولايات المتحدة بدعم"الإرهابيين" بعد "إعدام" 13 تركيا أغلبهم من الجنود وقوات الأمن كانوا محتجزين في شمال العراق تقول أنقرة إن حزب العمال الكردستاني قام بتنفيذه في العراق.



واستدعت تركيا السفير الأمريكي في أنقرة إلى وزارة الخارجية لإبلاغه بالاحتجاج على رد فعل واشنطن إزاء مقتل الرعايا الأتراك.



وسارعت الولايات المتحدة بالتعبير عن وقوفها إلى جانب تركيا وأدانت عملية القتل.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن أنتوني بلينكن أكد في اتصال هاتفي مع نظيره التركي تشاوش أوغلو الاثنين على "وجهة نظرنا بأن إرهابيي حزب العمال الكردستاني يتحملون المسؤولية".

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