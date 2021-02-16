2021/02/16 | 12:58 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابة_اين]لوّح المدّعي العام لمقاطعة كولومبيا الاميركية، كارل راسين، الثلاثاء، باللجوء إلى قانون محليّ يتيح إطلاق ملاحقات قضائية بحق الأفراد الذي يحرّضون بوضوح على العنف، في إشارة الى الرئيس السابق دونالد ترامب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رغم تبرئته في مجلس الشيوخ.. خطر الملاحقات القضائية يطارد ترامب ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رغم تبرئته في مجلس الشيوخ.. خطر الملاحقات القضائية يطارد ترامب ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).