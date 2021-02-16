2021/02/16 | 13:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، باعادة الخدمة الى مطار اربيل بعد توقف دام لساعات نتيجة القصف.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "مطار اربيل يعود الى الخدمة بعد توقف دام لساعات نتيجة القصف".

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