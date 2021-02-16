2021/02/16 | 13:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط حاويتين بداخلهما أدوية بشرية معدة للتهريب في منفذ ميناء ام قصر الأوسط.

إعلام هيأة المنافذ الحدودية قال في بيان تلقته السومرية نيوز، ان "عملية الضبط تمت استناداً إلى المعلومات الواردة من شعبة استخبارات المنفذ، وختم الحاويتين من قبل لجنة من الدوائر العاملة بالختم الكمركي".

واضاف البيان انه "نم احالتها وفق محضر اصولي الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط حاويتين بداخلهما أدوية بشرية معدة للتهريب في منفذ ميناء ام قصر الأوسط) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط حاويتين بداخلهما أدوية بشرية معدة للتهريب في منفذ ميناء ام قصر الأوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).